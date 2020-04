Un prim "El Clasico" dintre Barcelona si Real Madrid a fost anulat din cauza pandemiei de coronavirus

Ziare.

Fanii de peste Ocean ale celebrelor formatii spaniole Real Madrid si FC Barcelona au primit o veste tare proasta. Meciul amical dintre Real si Barca din cadrul competitiei amicale denumita International Champions Cup, care ar fi trebuit sa aiba loc pe teritoriul Statelor Unite in aceasta vara, a fost anulat ca urmare a pandemiei de COVID-19.Barcelona si Real Madrid isi dadusera acceptul sa joace, asa cum se intamplase si in ultimii ani, in proiectul ICC, competitie amicala ce se desfasura pe teritoriul SUA, dar si pe continentul asiatic, pentru sume uriase de bani destinate cluburilor.Pierderile pentru anularea El Clasico insumeaza deja peste 15 milioane de dolari pentru ambele cluburi , dar si pentru organizatorii competitiei.In Statele Unite sunt in acest moment peste 533.000 de cazuri de infectare cu coronavirus si din pacate peste 20.500 de decese.Barca si Real s-au mai intalnit la International Champions Cup in 2017, cand, pe stadionul din Miami, Barca s-a impus cu un superb 3-2, golul victoriei venind din piciorul lui Pique, dupa o lovitura libera batuta de Neymar