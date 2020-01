Victorii cu emotii pentru FC Barcelona si Real Madrid

Ziare.

Catalanii au obtinut calificarea in prelungiri pe terenul modestei Ibiza, pe care au invins-o cu 2-1.Gazdele au deschis scorul in minutul 9, prin Caballe, in timp ce reusitele gruparii blaugrana i-au apartinut lui Griezmann, in minutele 72 si 90+4.De partea cealalta, Real Madrid s-a impus cu 3-1 pe terenul lui Unionitas.Bale a deschis scorul in minutul 18, insa gazdele au egalat in minutul 57, prin Morillo. Madrilenii au revenit la conducere in minutul 62, prin autogolul lui Gongora, iar Diaz a stabilit scorul final in minutul 90+2.In alte meciuri disputate miercuri seara in Cupa Spaniei, Valencia s-a impus cu 1-0 la Lodrones, Athletic Bilbao cu 2-1 la Elche, iar Real Sociedad a invins-o cu 2-0 pe Espanyol.I.G.