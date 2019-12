Acord intre Barcelona si Milan pentru un transfer surprinzator

Ziare.

E vorba de fundasul Jean-Clair Todibo, fundasul central al celor de la FC Barcelona, iar cele doua cluburi mai sus citate s-au inteles asupra unui imprumut al lui Todibo pentru urmatoarele 6 luni, urmand ca Milan sa aiba apoi si optiune de transfer definitiv, dupa cum anunta portalul MilanNews.it Italienii il pot cumpara pe francez in vara in schimbul a 20 de milioane de euro. E important de spus ca echipa din Spania nu a introdus in contract si posibilitatea de a-l rascumpara pe aparatorul central.Lipseste insa doar acordul lui Todibo, care ar urma sa ajunga pe hartiile transferului la finele acestei saptamani.Francezul a jucat doar in trei meciuri la Barcelona, de doua ori in La Liga si o data in Champions League.El a fost cumparat de catalani la inceputul lui 2019 de la Toulouse, pentru doar un milion de euro.Milan se poate baza in mijlocul apararii in acest moment pe Alessio Romagnoli, Mattia Caldara, Mateo Musacchio si Leo Duarte. Gruparea rossonera a terminat anul catastrofal, pe locul 11 in Serie A, dupa un ultim 0-5 cu Atalanta.D.A.