Acuzatii si demisii la FC Barcelona

Doi dintre cei patru vicepresedinti ai clubului, Emili Rousaud si Enrique Tombas, se numara printre demisionari, intr-o scrisoare adresata suporterilor si publicata de presa spaniola vineri. Celor doi li s-au adaugat directorii Silvio Elias, Josep Pont, Jordi Calsamiglia si Maria Texidor.Acestia au criticat felul in care clubul s-a ocupat de scandalul din social media si si-au exprimat indoieli asupra abilitatilor conducerii de a face fata implicatiilor pandemiei de COVID-19, din cauza careia jucatorii si-au redus salariile cu 70 la suta.FC Barcelona a precizat ca board-ul a aprobat numirea lui Jordi Moix ca vicepresedinte pe partea economica, a lui Pau Vilanova ca vicepresedinte institutional, a lui Oriol Tomas ca vicepresedinte pe partea comerciala, a Martei Plana ca secretar al consiliului si a lui David Bellver, ca trezorier."Javier Bordas va fi managerul responsabil cu prima echipa, iar Xavier Vilajoana va raspunde de Barca B, de echipele de tineret si de cele de fotbal feminin", se mai arata in comunicatul clubului.Gruparea catalana a mentionat ca va demara o actiune legala impotriva lui Rousand, pentru acuzatii care au "afectat serios imaginea institutiei".Joan Blade, care raspunde de echipele de baschet ale clubului, se va ocupa acum si de Comisia de control si transparenta.Oficialii demisionari au cerut presedintelui Josep Maria Bartomeu convocarea unor noi alegeri prezidentiale si au contestat faptul ca Barca a angajat o firma terta, I3 Ventures, la inceputul anului, pentru a monitoriza acoperirea clubului in social media.Bartomeu a negat acuzatiile ca aceasta companie ar fi creat conturi social media pentru a defaima viitori candidati la functia de presedinte al clubului, fosti sau actuali jucatori, dar a reziliat, totusi, contractul cu firma amintita, care a negat, la randul sau, orice ilegalitate.