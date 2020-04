Andres Iniesta a gasit antrenorul perfect pentru FC Barcelona

Ziare.

com

Legendarul fotbalist al Barcelonei si al nationalei Spaniei a afirmat acestei lucruri intr-un interviu legat de lansarea documentarului "Andres Iniesta - eroul neasteptat", produs de Rakuten TV si disponibil din data de 23 aprilie.''Nu suna rau'', a raspuns Iniesta la intrebarea daca se vede refacand cuplu cu Xavi pe banca tehnica a Barcelonei.Actualul jucator al echipei japoneze Vissel Kobe a afirmat ca aceasta este doar o ''ipoteza'', avand in vedere ''lucrurile complicate care se intampla''.''Acum este inca mai joc, iar el este antrenor. Nu stiu daca voi lua carnetul de antrenor sau unde voi fi in viitor. Nu e rau sa ne imaginam lucruri, dar ramane de vazut ce va fi'', a mai spus Iniesta.Xavi, actualul antrenor el echipei qatariene Al-Sadd, a primit in ianuarie o oferta de la FC Barcelona pentru a-l inlocui pe Ernesto Valverde, dar nu i-a dat curs. Fostul mare fotbalist al Barcei este ''piatra de temelie'' a proiectului unuia dintre candidatii la presedintia clubului, Victor Font.