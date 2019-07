Antoine Griezmann explica de ce e deceptionat dupa transferul la FC Barcelona

Ziare.

com

"Pacat. Am fost special sa discut cu ei pentru a nu fi luati prin surprindere, ca sa poata pregati viitorul. Ne-am pus de acord, dar in cele din urma totul s-a schimbat. Dar situatia este aceasta si trebuie sa o accepte", a afirmat Griezmann ca raspuns la reactia clubului "colchonero".Clubul Atletico Madrid a anuntat ca va sesiza FIFA pentru a contesta suma clauzei de eliberare pentru atacantul francez, de 120 milioane euro, achitata de FC Barcelona pentru aducerea jucatorului pe Camp Nou.Intentia clubului este sa obtina o sanctiune pentru FC Barcelona, dar si pentru fotbalist, conform AS.Atletico Madrid a anuntat vineri lansarea unei ''proceduri'' pentru a-si apara interesele "dupa oficializarea transferului la FC Barcelona a lui Antoine Griezmann'', mentionand ca suma de 120 milioane euro din clauza de eliberare a jucatorului este ''insuficienta''.''Atletico Madrid considera ca suma platita de FC Barcelona nu este suficienta pentru a activa clauza de reziliere, deoarece este evident ca acordul dintre jucator si FC Barcelona a fost incheiat inainte ca aceasta clauza sa scada de la 200 la 120 de milioane de euro la 1 iulie'', a informat intr-un comunicat clubul din capitala Spaniei.Atletico este de parere ca ''incalcarea contractului a avut loc inainte de sfarsitul sezonului analizand faptele, actele si comportamentul jucatorului'', adaugand ca a demarat procedurile pentru ''apararea drepturilor sale si a intereselor legitime".Avocatul lui Griezmann a fost prezent la sediul Ligii spaniole de fotbal pentru a plati clauza de reziliere a fotbalistului francez, in vederea transferului sau la FC Barcelona. Avocatul a achitat astfel suma de de 120 de milioane de euro, care a permis transferul jucatorului in varsta de 28 de ani de la Atletico Madrid la clubul catalan. Transferul nu se putea efectua decat dupa oficializarea acestei plati.Clubul Atletico Madrid deschisese o procedura disciplinara impotriva lui Griezmann, dupa ce internationalul francez nu s-a prezentat duminica la antrenamente, pentru a accelera transferul. De asemenea, zilele trecute au existat tensiuni intre gruparea madrilena si Barcelona in legatura cu acest caz.Venit in 2014 la Atletico de la Real Sociedad, Antoine Griezmann avea contract pana in 2023 cu gruparea din capitala Spaniei.FC Barcelona a oficializat transferul atacantului francez Antoine Griezmann de la Atletico Madrid, el urmand sa fie jucatorul echipei catalane in urmatoarele cinci sezoane.