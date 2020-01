Antrenor surpriza la FC Barcelona: Anuntul facut de presa catalana

Ziare.

Doi sefi ai Barcei, directorul sportiv Eric Abidal si directorul general Oscar Grau, au mers la Doha sa discute cu Xavi Hernandez despre postul de antrenor al clubului blaugrana. Xavi, jucator de legenda al Barcei, antreneaza acum echipa qatariana Al-Sadd.La aceasta intalnire a fost discutata posibilitatea de a-i incredinta lui Xavi postul de antrenor al Barcei. RAC1 nu precizeaza daca Xavi l-ar putea inlocui pe Valverde in perioada urmatoare sau in luna iunie, cand actualului tehnician al echipei ii expira contractul.Dupa cum se stie, sunt destui cel care il contesta pe Valverde, desi Barca, campioana en titre, este lider in La Liga la incheierea turului.Valverde a fost din nou tinta criticilor dupa ce formatia lui a fost invinsa joi de Atletico Madrid (2-3) in semifinalele Supercupei Spaniei, desi in minutul 81 conducea cu 2-1.