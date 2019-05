Anunt surprinzator din Spania: Barcelona se gandeste sa schimbe antrenorul. Cine i-ar putea lua locul lui Valverde

Ziare.

Viitorul lui Valverde pe banca gruparii blaugrana e inca discutie, anunta publicatia spaniola Don Balon Oficialii catalanilor se vor intalni cu antrenorul in varsta de 55 de ani la sfarsitul sezonului si nu e exclusa posibilitatea unei demiteri!In cazul in care Valverde va fi demis, favorit sa-i ia locul pare a fi Quique Setien, care tocmai a anuntat ca nu va continua pe banca lui Betis Sevilla in sezonul utmator.Quique Setien are 60 de ani si le-a mai antrenat in cariera sa pe Racing Santander, Poli Ejido, Guineea Equatoriala, Logrones, Luga si Las Palmas.Cu Quique Setien pe banca, Betis a terminat anul acesta pe locul 10 in Primera Division.2017 e anul din care Ernesto Valverde o antreneaza pe FC Barcelona.I.G.