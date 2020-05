Barcelona a ajuns la un acord cu starul lui Inter, Lautaro Martinez - presa

Ziare.

com

La 22 de ani, varful sud-american e marea tinta a lui Barca, iar cel mai probabil acesta va sosi pe Camp Nou din vara. Potrivit celor de la El Mundo Deportivo, Martinez refuza sa semneze prelungirea contractului cu Inter, care expira in 2023.Obiectivul lui Lautaro este de asemenea sa ajunga pe Camp Nou, alaturi de idolul sau, Leo Messi. Clauza de reziliere pe care trebuie sa o plateasca Barca este de 111 milioane de euro, dar avand in vedere criza economica provocata de coronavirus, suma poate fi una diminuata.Acelasi ziar spaniol citat mai sus scrie ca exista deja o intelegere intre club si fotbalistul lui Inter.Colegul lui Messi din nationala Argentinei a venit in Italia la Milano in vara lui 2018, cand Inter ii platea lui Racing Club suma de 25 de milioane de euro.Mai jos aveti o selectie cu toate golurile marcate de Lautaro la Inter pana in acest moment:Cota de piata a decarului "nerazzurilor" este de 64 de milioane de euro.