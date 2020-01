Barcelona a platit 31 de milioane de euro pentru un jucator, caruia i-a pus o clauza de reziliere de 500 de milioane de euro

Ziare.

Fotbalistul in varsta de 20 de ani a fost adus de la Sporting Braga, in schimbul a 31 de milioane de euro, dupa cum informeaza site-ul oficial al catalanilor Francisco Trincao va ajunge, insa, la Barcelona abia la inceputul sezonului viitor, urmand a ramane la Braga pana la finalul acestui sezon.Cu Barcelona, Trincao a semnat un contract valabil pana la sfarsitul sezonului 2024/2025, avand o clauza de reziliere de 500 de milioane de euro.21 de meciuri a disputat Tricao pentru Braga in sezonul 2019/2020, reusind 3 goluri si oferind sase pase de gol.E folosit ca aripa dreapta, insa poate evolua in orice pozitie din linia ofensiva.I.G.