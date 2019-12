Barcelona a renuntat la un jucator

Ziare.

"FC Barcelona si Real Betis au convenit un acord pentru cedarea lui Alena la echipa din Sevilla. Real Betis ii va achita salariul jucatorului. Acordul nu include optiunea de cumparare", a comunicat FC Barcelona.Carles Alena (21 ani), component al nationalei de tineret a Spaniei, a disputat 39 de meciuri la prima echipa a catalanilor, dintre care cinci in acest sezon.FC Barcelona este lider in La Liga dupa 18 etape, cu 39 puncte, in timp ce Real Betis ocupa locul 13 (din 20), cu 23 puncte.