Barcelona calca stramb in Primera Division

2-2 a fost scorul intalnirii disputate la San Sebastian, in etapa cu numarul 22 din Primera Division.Gazdele au deschis scorul prin Oyarzabal, in minutul 12, dintr-o lovitura de la 11 metri.La pauza s-a intrat, insa, la egalitate, dupa ce Griezmann a punctat in minutul 38.Imediat dupa iesirea de la cabine, in minutul 49, Suarez facut 2-1 din pasa lui Messi, insa Isak, in minutul 69, a stabilit scorul final al intalnirii.Remiro - Zaldua, Zubeldia, Llorente, Monreal - Guevara - Portu, Odegaard, Merino, Oyarzabal - Isak.Ter Stegen - Roberto, Pique, Lenglet, Alba - Rakitic, Busquets, De Jong - Messi, Suarez, Griezmann.In urma acestui rezultat, catalanii au ajuns la 25 de puncte si ocupa primul loc in clasamentul din Primera Division, cu un punct peste marea rivala Real Madrid, care are insa un meci mai putin disputat.Real Sociedad se afla pe pozitia a 4-a, cu 28 de puncte.I.G.