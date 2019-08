Barcelona da asaltul final pentru transferul lui Neymar: Iata ce om cu greutate a ajuns in Paris

Ziare.

Catalanii au trimis o noua delegatie in capitala Frantei pentru a trata cu sefii lui PSG , insa de aceasta data par mult mai decisi sa obtina un acord.Asta pentru ca, spre deosebire de data trecuta, din "lotul" Barcei face parte si directorul general al clubului, Oscar Grau, dupa cum anunta jurnalistii spanioli.Faptul ca Grau a calatorit pana la Paris pentru negocieri arata ca Barcelona este dispusa sa faca o oferta concreta, dorind sa incheie transferul cat mai curand posibil.Alaturi de omul numarul doi din club au mai ajuns la Paris directorul sportiv, Eric Abidal, si directorul Javier Bordas.Barcelona si PSG se afla in discutii privind transferul lui Neymar de cateva saptamani, insa partile nu au ajuns la un acord.Cum perioada de mercato este pe final, catalanii au demarat acest ultim asalt in incercarea de a-l readuce pe Camp Nou pe cel mai scump fotbalist din istorie.M.D.