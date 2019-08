Barcelona e gata sa renunte la cel mai scump jucator din istoria clubului

Ziare.

Brazilianul Philippe Coutinho, pentru care catalanii au platit in jur de 120 de milioane de euro in urma cu un an si jumatate, a devenit surplus in lotul lui Ernesto Valverde si este dispus sa plece de pe Camp Nou.Pentru ca o mutare de asemenea anvergura necesita timp, Barca este dispusa sa il lase pe sud-american sa plece sub forma de imprumut!Tottenham este in momentul de fata marea favorita pentru a-l inregimenta pe brazilian, dupa cum anunta Sky Sports.Londonezii ar urma sa achite 25 de milioane de euro pentru imprumutul pe un sezon si sa aiba optiunea de a-l transfera definitiv in vara lui 2020.Jucatorul este si el gata sa plece din Spania dupa un an si jumatate in care nu a reusit sa confirme, iar revenirea in campionatul in care a dat randament maxim, Premier League, il incanta.