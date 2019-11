Barcelona, invinsa surprinzator in Primera Division

Ziare.

Catalanii au deschis scorul in prima repriza, insa gazdele au revenit fantastic in partea secunda si s-au impus cu un neasteptat 3-1.Lionel Messi a marcat pentru catalani in minutul 38, dintr-o lovitura de la 11 metri.In partea secunda, insa, in decurs de doar 7 minute, Barcelona a incasat nu mai putin de trei goluri!Campana (min.61), Mayoral (min.63) si Radoja (min.68) au inscris pentru o victorie istorica a lui Levante.Dupa aceasta infrangere, Barcelona poate fi depasita in fruntea clasamentului de marea rivala, Real Madrid. Catalanii au 22 de puncte, in timp ce "albii" au 21 de puncte, dar si un meci mai putin disputat.I.G.