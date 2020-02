Barcelona, pe urmele unui jucator cotat la peste 250 de milioane de euro!

Ziare.

com

Presa din Marea Britanie anunta ca liderul din Premier League solicita nu ami putin de 225 de milioane de lire sterline (aproximativ 270 de milioane de euro) in schimbul atacantului ei.Dupa ce l-au cedat pe Phillipe Coutinho la Barcelona, cormoranii au pus in contractul lui Mane o clauza prin care poate pleca doar daca un club plateste 100 de milioane de euro peste cota sa.17 goluri in 34 de meciuri a reusit Mane pentru Liveprool in acest sezon.27 de ani are jucatorul care a ajuns la Liverpool de la Southampton in 2016, in schimul a 40 de milioane de euro.In prezent, cel mai scump transfer din lume e cel al lui Neymar de la Barcelona la PSG (222 de milioane de euro).I.G.