Barcelona pierde la Bilbao dupa un gol de poveste al unui atacant de 38 de ani

Unicul gol al meciului a fost marcat pe final de veteranul Aritz Aduriz, acesta reusind o adevarata bijuterie la un minut de la introducerea pe teren.Fara Messi, in continuare accidentat, insa avandu-i in teren pe jucatorii adusi in aceasta vara, Frenkie De Jong si Antoine Griezmann, Barca a fost echipa mai periculoasa.Luis Suarez a lovit bara in minutul 32, la o faza incredibila in care a primit o pasa direct de la adversar, iar apoi a solicitat schimbarea, iesind accidentat.Omul care l-a inlocuit in echipa catalana, Rafinha, si-a trecut si el in cont o bara pe final de prima repriza.Bilbao a dat lovitura cu un minut inainte de fluierul de final al arbitrului, veteranul Aritz Aduriz, proaspat introdus pe teren, marcand unicul gol cu o foarfeca de mare efect.Bilbao: U. Simon - Capa, Alvarez, Nunez, Berchiche - Lopez, Garcia - De Marcos, R. Garcia, Muniain - Williams.Barcelona: Ter Stegen - Semedo, Pique, Lenglet, Alba - Sergi Roberto, De Jong, Alena - Dembele, Suarez, Griezmann.