Barcelona renunta la cel mai scump jucator din istoria clubului

Brazilianul Phillipe Coutinho, cumparat de la Liverpool cu 120 de milioane de euro, va evolua sub forma de imprumut pentru un sezon la Bayern Munchen Cele doua formatii au confirmat acordul de principiu, in zilele urmatoare urmand a fi stabilite detaliile.Coutinho, care nu mai are loc in echipa Barcelonei dupa transferurile din aceasta vara, este si el de acord sa plece.Potrivit jurnalistilor catalani, Bayern va plati intre 15 si 20 de milioane de euro pentru imprumutul pentru un sezon, dupa care va avea optiunea unui transfer definitiv pentru in vara lui 2020 pentru 120 de milioane de euro.Se crede ca plecarea lui Coutinho are legatura directa cu iminenta sosire a lui Neymar , Barca si PSG discutand deja de cateva saptamani despre transfer.M.D.