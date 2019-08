Barcelona s-a inteles cu PSG pentru transferul lui Neymar

Ziare.

Dupa mai multe zile de negocieri, cele doua formatii au ajuns la un acord, iar mutarea va fi oficializata in orele urmatoare, anunta Sky Sport Suma de transfer n-a fost dezvaluita si nici daca tranzactia va implica unul sai mai multi jucatori la schimb.Neymar (27 de ani) va reveni, astfel, la gruparea catalana dupa doua sezoane petrecute in capitala Frantei.In urma cu doi ani, PSG l-a transferat pe Neymar de la Barcelona, dupa ce a achitat clauza de reziliere, in valoare de 222 de milioane de euro.La PSG, jucatorul carioca a disputat 58 de meciuri si a marcat 51 de goluri.In aceasta vara, Neymar a cerut insa sa fie transferat, pe urmele sale aflandu-se si Real Madrid.I.G.