Barcelona se pregateste sa il vanda pe atacantul sau Antoine Griezmann

Ziare.

com

Francezul de 29 de ani este in mare pericol dupa cum anunta cotidianul iberic Sport , avand in vedere ca Barca este nemultumita de serviciile sale. Griezmann are 14 goluri si patru pase de gol in 37 de meciuri bifate in tricoul blau grana.Atacantul a fost adus vara trecuta pentru 120 de milioane de euro de la Atletico de Madrid. Totusi el poate pleca pentru o suma mai mica, Barcelona cerand 100 de milioane numai pentru el. Chelsea si Arsenal sunt deja primele formatii care au anuntat ca il doresc pe cel mai bun jucator de la EURO 2016 In plus, daca nu ar reusi sa il vanda, Barcelona l-ar putea folosi pe Griezmann ca moneda de schimb intr-o afacere pentru Neymar de la PSG sau pentru Lautaro Martinez de la Inter.120 de milioane de euro este cota de piata a lui Griezmann in prezent.Citeste si:D.A.