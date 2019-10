Barcelona si-a ales atacantul pentru viitor: Costa 110 milioane de euro!

Ziare.

com

Varful in varsta de 22 de ani joaca la Inter si are o clauza de reziliere a contractului in valoare de 110 milioane de euro. Don Balon sustine ca oficialii de pe Camp Nou se gandesc serios sa-l achizitioneze.Lautaro Martinez, sosit la Inter in vara lui 2018, e conisderat de catre oficialii catalani drept inlocuitorul ideal pentru Luis Suarez, care in luna ianuarie va implini 33 de ani.6 goluri in cele 12 meciuri jucate pana acum in acest sezon pentru Inter a inscris Lautaro Martinez.Atacantul transferat in Serie A de la Racing Cluj are 9 goluri in 15 meciuri disputate in nationala mare a Argentinei.40 de milioane de euro e cota lui Lautaro Martinez, potrivit site-ului specializat in transferuri, transfermarkt.com.14 milioane de euro a platit Inter pentru a-l transfera anul trecut din Argentina.I.G.