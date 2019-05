Barcelona si PSG negociaza cel mai spectaculos schimb de jucatori din istorie

Ziare.

com

Potrivit catalanilor de la RAC1, cele doua formatii s-ar afla in discutii privind un schimb intre Neymar si Dembele.Brazilianul, cel mai scump fotbalist din istorie dupa ce a fost cumparat de PSG chiar de la Barca pentru 222 de milioane de euro, nu s-a adaptat in Franta si ar fi dispus sa revina in Primera pentru a avea sanse reale la Champions League si, mai ales, la Balonul de Aur.In acelasi timp, Dembele este gata sa plece de la Barcelona dupa inca un sezon dezamagitor, in care nu a reusit sa se ridice la inaltimea asteptarilor. La PSG, el ar lucra din nou cu antrenorul Thomas Tuchel, cel sub bagheta caruia a "explodat" la Borussia Dortmund.Mutarea este insa destul de dificil de realizat pentru ca formatia catalana ar trebui sa plateasca si o diferenta considerabila, plus un salariu pe masura lui Neymar.M.D.