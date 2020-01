Ce spune antrenorul Barcelonei dupa prima sa infrangere pe banca tehnica a catalanilor

Ziare.

Barca a pierdut destul de clar in deplasarea de pe Mestalla si poate pierde primul loc din Spania duminica, daca rivala Real Madrid triumfa cu cei de la Real Valladolid."Realitatea e ca nu am fost foarte bine, in special in prima parte. Nu am gasit solutii de a ajunge la poarta adversa. Sunt lucruri pe care noi nu le-am inteles foarte bine. Apoi Valencia a obtinut un avantaj cu greselile noastre.Nu e o problema de atitudine. Nu am fost foarte bine la pozitionare, nu am inteles anumite lucruri. Am dat o gramada de pase fara sens", a concluzionat dupa meci antrenorul de 61 de ani, fost manager la Betis Sevilla, pentru cotidianul Marca.A fost pentru prima data cand Barcelona a pierdut in deplasare la Valencia dupa 12 ani. In 2008, catalanii erau invinsi in Cupa Spaniei cu 3-2.Barca va evolua runda viitoare cu Levante pe teren propriu.Valencia a marcat in victoria de sambata prin Alba (autogol) si Gomez. Gazdele au mai ratat un penalti in prima repriza prin acelasi Gomez. Reusitele le puteti urmari in imagini VIDEO pe acest link D.A.