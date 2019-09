Cifrele care arata ca Barcelona are cel mai prost inceput de sezon in ultimii 25 de ani

Ziare.

O echipa surpriza in acest start de sezon, fiind nou-promovata, urcand pe primul loc in campionat dupa aceste trei puncte. Un joc obosit per total al catalanilor, care chiar si dupa intrarea lui Messi, dupa pauza, nu au impresionat, asa cum nu s-a intamplat practic in niciun meci din noua stagiune.Doar 7 puncte in cinci etape inseamna cel mai prost start de sezon in ultimii 25 de ani pentru Barcelona. O echipa "blaugrana" care a sutat o singura data pe poarta in ultimele 3 meciuri din deplasare in La Liga.Deplasarile fiind si cea mai mare problema a Barcei acum, care pare incapabila sa isi mentina poarta curata, fara goluri primite. Daca sezoanele trecute, catalanii aveau un record in La Liga pentru cele mai putine goluri primite intr-un sezon, anul acesta au ajuns deja la 9 goluri incasate dupa 5 etape.In plus, lucrurile scartaie si in Europa, unde in aceasta saptamana Barca a debutat in Champions League, scor 0-0 la Borussia Dortmund, cu un penalti ratat de gazde prin Marco Reus.Urmatorul meci pentru Barcelona vine acasa pe Camp Nou cu Villarreal , pe 24 septembrie.