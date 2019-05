Decizie de ultima ora la Barcelona: Antrenorul nu va fi demis

Ziare.

Dupa ce jurnalistii catalani au anuntat, pe surse, ca Barca il va demite pe Valverde, presedintele clubului, Josep Maria Bartomeu, a intervenit si a anuntat ca nu se pune problema schimbarii tehnicianului.Chiar daca Messi & Co. au ratat atat Liga Campionilor, cat si Cupa Spaniei, Valverde este vazut in continuare drept omul potrivit pentru echipa.Dupa discursul recent al superstarului argentinian, care a declarat ca vina pentru esecurile din acest final de sezon apartine jucatorilor, postul antrenorului a fost practic salvat.Prioritatea perioadei de mercato din aceasta vara va fi, asadar, restructurarea lotului si renuntarea la fotbalistii care au dezamagit.Cu Ernesto Valverde pe banca, Barcelona a castigat fara emotii titlul in Spania.M.D.