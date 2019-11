Decizie neasteptata luata in fotbalul din Spania

Ziare.

Turneul, la care vor participa FC Atletico Madrid si Valencia, va avea loc in perioada 8-12 ianuarie, semifinalele si finala urmand sa se dispute pe stadionul ''Regele Abdullah'' din Jeddah.Si Supercupa Italiei la fotbal, intre echipele Juventus Torino , campioana en titre, si Lazio Roma , castigatoarea Cupei Italiei, se va disputa pe 22 decembrie la Riad, in Arabia Saudita, a anuntat Liga Serie A, citata de agentia EFE.Arabia Saudita este criticata in continuare de Occident pentru nerespectarea drepturilor omului, critici care s-au accentuat din octombrie 2018 cand jurnalistul Jamal Khashoggi a fost ucis in sediul consulatului saudit de la Istanbul.