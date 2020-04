Demisii in masa la FC Barcelona

Ziare.

Aceste demisii au survenit in contextul in care presedintele clubului, afectat in acest sezon de mai multe scandaluri extra-sportive, a anuntat miercuri ca remaniaza conducerea clubului intrucat nu are "incredere in anumiti conducatori", intre care vicepresedintele clubului si una din tintele lui Bartomeu, Emili Rousaud, precum si Enrique Tombas, Silvio Elias si Josep Pont.Surpriza s-a produs in momentul in care acestor doua nume li s-au alaturat alte doua: Maria Teixidor si Jordi Calsamiglia. Toti acestia au depus o scrisoare de demisie la un notar si au comunicat decizia lor presedintelui clubului catalan.Conform statutului, Bartomeu isi poate continua mandatul, care expira in iunie 2021, dar aceste demisii il pun in dificultate, intrucat este afectata coeziunea echipei.De cand a castigat in iulie 2015 alegerile prezidentiale la Barcelona, schimbarile in consiliul de administratie au fost constante. Dintr-un total de 21 de membri, 11 au demisionat din diferite motive."Bartomeu m-a contactat si mi-a spus ca vrea sa remanieze Junta (conducerea), intrucat nu are incredere in anumiti conducatori, in special in mine", a declarat, pentru postul de radio Cadena Ser, Emili Rousaud."El mi-a spus ca au fost anumite comentarii si remarci care au deranjat jucatorii, iar eu am pus in discutie munca executivului", a adaugat vicepresedintele clubului "blaugrana".O referinta in acest sens a fost exprimata si de jucatori, in frunte cu Lionel Messi, care considera ca imaginea jucatorilor a fost degradata dupa ce clubul a lasat sa se inteleaga faptul ca ar fi reticenti fata de scaderea salariilor lor pentru a ajuta "Barca" sa surmonteze aceasta criza sanitara generata de coronavirus."Ne mira acest lucru, venit din interiorul clubului, pentru ca sunt unii care vor sa ne bage in mijlocul criticilor si sa puna presiune pe ceva ce noi, noi am fost de acord sa facem", a pledat capitanul Lionel Messi intr-un comunicat publicat pe retelele de socializare, impartasit apoi de restul echipei.Acest comunicat a fost interpretat de conducere ca un semn de nemultumire in vestiar.In februarie, conducerea "Barcei" a fost zguduita de un scandal de calomnii pe retelele de socializare, dupa dezvaluirile unor contracte incheiate intre clubul catalan si compania I3 Ventures.Cadena Ser precizase ca Barcelona a fractionat plata unei facturi de un milion de euro in mai multe transe, pentru a evita sa treaca prin votul aprobarii suporterilor-actionari.