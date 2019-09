Dupa ce a anuntat ca va prelua Barcelona, Victoras Iacob se apuca de scoala de antrenori

Ziare.

La jumatate de an dupa ce soca lumea fotbalului romanesc anuntand ca este in carti pentru a antrena Barcelona, Iacob are obiective mai "lumesti" si spune ca dupa ce va deveni tehnician cu acte in regula vrea sa isi puna amprenta asupra unei formatii."Sunt cursant, momentan, spre licentele B-A si, de ce nu, probabil ca intr-o zi imi voi pune amprenta asupra unei echipe. Cu succes, bineinteles, asta imi doresc si eu, asta isi doresc si suporterii. Si, sigur, intr-o buna zi voi, fi acolo unde imi doresc", a spus Iacob pentru Telekom Sport.Victoras Iacob are 38 de ani si lucreaza in paralel la lansarea unei scoli de fotbal in Ramnicu Valcea.In luna aprilie, el revenea in prim-plan cu o declaratie socanta, sustinand ca va antrena Barcelona."Confirm stirea: sunt posibil manager-antrenor, sa te tii bine!, la FC Barcelona. Noul antrenor la Fotbal Club Barcelona. La categoria principala! E o responsabilitate si confirm aceasta stire, in caz ca va aparea. Cred ca a ajuns si la Barcelona. Cam astea sunt noutatile", spunea Iacob.