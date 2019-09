Esec surprinzator al Barcelonei in La Liga. Start foarte slab de sezon al catalanilor (Video)

Ziare.

2-0 a fost pentru echipa in alb si rosu, care a deschis scorul in chiar minutul 2 prin Azeez, iar a doua reusita a venit prin Vadillo, din penalti, in minutul 66.Leo Messi nu a inceput ca titular nici aceasta partida, intrand chiar la pauza in locul lui Perez, dar intrarea sa pe teren nu s-a simtit, exact ca in partida cu Dortmund, unde argentinianul a fost ca si inexistent.. Pe acest link puteti urmari in imagini VIDEO cele doua goluri Barcelona a inregistrat al treilea meci fara succes in noul sezon. Nici Ansu Fati, tanarul de 16 ani care e considerat noua minune a catalanilor, cel mai tanar marcator al Barcelonei din istorie, nu a reusit sa isi impuna jocul, intrand si el dupa pauza, alaturi de Messi.Surprinzator, Granada a urcat pe prima pozitie in clasamentul primei ligi din Spania, in timp ce Barca ocupa un bizar loc 7, cu doar sapte puncte la activ.La mijlocul saptamanii, Barcelona a remizat in deplasarea de la Borussia Dortmund, scor 0-0, dar cu mare noroc, dupa ce gazdele au ratat si un penalti prin Marco Reus, in Champions League.