FC Barcelona a calcat stramb in Primera Division

Fara Lionel Messi si Luis Suarez, accidentati, catalanii au fost pusi in dificultate de nou-promovata Osasuna.Gazdele au deschis scorul in minutul 7, prin Torres, care avea sa stabileasca si rezultatul final in minutul 81, dintr-o lovitura de la 11 metri.Golurile formatiei blaugrana au fost marcate de Fati (min.51) si Arthur (min.64), ambii intrati dupa pauza.Antrenorul Ernesto Valverde a inceput meciul cu urmatorul "11": Ter Stegen - Semedo, Pique, Lenglet, Alba - Sergi, Busquets, De Jong - Perez, Griezmann, Rafinha.Catalanii au doar 4 puncte stranse in primele 3 etape ale campionatului spaniol de fotbal.I.G.