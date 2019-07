FC Barcelona a facut unul dintre cele mai scumpe transferuri din istoria clubului

Ziare.

Catalanii au anuntat ca au achitat clauza de reziliere in valoare de 120 de milioane de euro, iar jucatorul a semnat un contract pe o perioada de cinci ani.La Barcelona, el va avea o clauza de reziliere in valoare de 800 de milioane de euro, mai mare chiar si decat cea a lui Lionel Messi Antoine Griezmann a devenit al treilea cel mai scump jucator din istoria Barcelonei, dupa Philippe Coutinho si Ousmane Dembele.Totodata, Griezmann este al doilea cel mai scump jucator cumparat in Europa in aceasta vara, dupa Joao Felix, achizitionat de Atletico Madrid cu 126 de milioane de euro de la Benfica.In varsta de 28 de ani, Antoine Griezmann a jucat in ultimele cinci sezoane la Atletico Madrid, pentru care a marcat 133 de goluri in 257 de meciuri C.S.