FC Barcelona a pus ochii pe doi jucatori de la Napoli

FC Barcelona are un inceput dezamagitor de sezon, iar oficialii echipei sunt hotorati sa intervina pe piata transferurilor in iarna.Mijlocasul Fabian Ruiz si fundasul Kalidou Koulibaly sunt cele doua tinte ale gruparii blaugrana, potrivit Don Balon Transferat vara trecuta cu 30 de milioane de euro de la Betis Sevilla, Fabian Ruiz a impresionat in tricoul lui Napoli, iar in aceasta vara a fost declarat cel mai bun jucator la Campionatul European de tineret.De partea cealalta, Kalidou Koulibaly joaca la Napoli din 2014 si este un titular incontestabil.80 de milioane de euro solicita Napoli in schimbul lui Ruiz, in timp ce cota lui Koulibaly e de 100 de milioane de euro!I.G.