FC Barcelona a transferat un atacant danez - oficial

Ziare.

com

Cu permisiunea Ligii Profesioniste de Fotbal din Spania, catalanii au putut sa-l aduca pe Braithwaite in afara perioade transferuri, dupa ce Luis Suarez si Ousmane Dembele s-au accidentat.Pentru transferul atacantului in varsta de 28 de ani, Barcelona a achitat clauza de reziliere a contractului pe care acesta in avea cu Leganes, in valoare de 18 milioane de euro.Jucatorul a semnat un contract valabil pana in 2024, cu o clauza de reziliere de 300 de milioane de euro.Martin Braithwaite a mai jucat in cariera sa pentru Esbjerg, Toulouse, Middlesbrough, Bordeaux si Leganes.In acest sezon, Braithwaite a disputat 27 de meciuri si a marcat 8 goluri in tricoul lui Leganes.In nationala Danemarcei are 39 de selectii si 7 goluri.I.G.