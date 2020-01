FC Barcelona are un nou antrenor - oficial

Ziare.

Prin intermediul a doua scurte mesaje, gruparea spaniola a transmis ca Valverde a fost demis si ca in locul sau a fost numit Enrique "Quique" Setien."Acord intre Barcelona si Ernesto Valverde pentru incheierea contractului sau de antrenor al primei echipe. Iti multumim pentru tot, Ernesto. Mult noroc pe viitor", este mesajul prin care Barca anunta demiterea antrenorului.Valverde pleaca de la Barcelona dupa doi ani in care a castigat doua titluri, o Cupa si o Supercupa a Spaniei.La cateva minute dupa demiterea tehnicianului in varsta de 55 de ani a venit si anuntul cu privire la inlocuitorul sau."Quique Setien va fi noul antrenor al Barcelonei. Bine ai venit!"Quique Setien are 61 de ani si revine in fotbal dupa o pauza de jumatate de an, el plecand de la Betis in vara lui 2019.M.D.