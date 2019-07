FC Barcelona face astazi un transfer de rasunet: 120 de milioane de euro pentru un atacant

Vine si un japonez

Un avocat al atacantului francez va achita clauza de reziliere a contractului cu Atletico Madrid, in valoare de 120 de milioane de euro.Dupa ce clauza va fi achitata, jucatorul va semna un contract valabil pe cinci sezoane cu gruparea catalana, anunta cotidianul de casa al Barcelonei, El Mundo Deportivo Antoine Griezmann va deveni al treilea cel mai scump jucator din istoria Barcelnei, dupa Philippe Coutinho si Ousmane Dembele.In varsta de 28 de ani, Antoine Griezmann a jucat in ultimele cinci sezoane la Atletico Madrid, pentru care a marcat 133 de goluri in 257 de meciuri.Tot miercuri, Barcelona a batut palma cu Kashima Antlers pentru transferul atacantului in varsta de 20 de ani Hiroki Abe.Acesta va evolua in prima faza la echipa secunda a clubului.2 milioane de euro ar fi platit catalanii pentru a-si asigura serviciile fotbalistului care in 2018 a fost declarat cel mai bun tanar jucator din J-League.I.G.