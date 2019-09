FC Barcelona, fara Messi pe teren, victorie la scor in derbiul cu Valencia

Ziare.

5-2 a fost mai exact scorul prin care catalanii au obtinut a doua doar victorie din acest sezon, avand inainte de startul meciului doar 4 puncte in La Liga. Si precedenta victorie tot cu 5-2 a fost obtinuta, si tot pe Camp Nou, cu cei de la Betis Sevilla, acum trei saptamani.Luis Suarez a reusit o dubla din postura de rezerva in timp ce Ansu Fati din Guineea Bissau, deja cel mai tanar marcator din istoria Barcelonei, a mai reusit sa mai marcheze o data.Fati, De Jong, Pique si o dubla Suarez au fost marcatorii Barcei, in timp ce pentru Valencia au punctat Gameiro si Gomez.O binemeritata revansa pentru catalani, care pierdeau cu Valencia in luna mai finala Cupei Spaniei, scor 1-2, ratand sansa unui nou event.Barcelona nu o mai invinsese pe Valencia, pe teren propriu, de un an si jumatate, atunci cand invingea cu 2-1.Leo Messi, in continuare accidentat, nu a evoluat pentru echipa in rosu si albastru.Echipele de start:Barcelona: ter Stegen - Seemedo, Pique, Lenglet, J.Alba - Arthur, Busquets, de Jong - C.Perez, Fati, Griezmann.Valencia: Cillessen - Wass, Garay, G.Paulista, Gaya - F.Torres, Coquelin, Parejo, Guedes - Gameiro, Rodrigo.