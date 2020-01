FC Barcelona, invinsa in Primera Division

Ziare.

com

Catalanii au fost invinsi de Valencia, care nu se mai impusese pe teren propriu in Primera Division in fata Barcelonei de nu mai putin de 13 ani!2-0 a fost scorul intalnirii de pe Mestalla, dupa golurile lui Alba (min.47 - autogol) si Gomez (min.77).Gazdele au avut si un penalti in minutul 12, insa Ter Stegen a parat la executia lui Gomez.Domenech - Wass, Garay, Gabriel, Gaya - Torres, Coquelin, Kondogbia, Soler - Gameiro, Gomez.Antrenor: Albert Celades.Ter Stegen - Roberto, Pique, Umtiti - Busquets - Fati, de Jong, Arthur, Alba - Messi, Griezmann.Antrenor: Quique Setien.In clasament, Barcelona ramane pe primul loc, cu 43 de puncte, insa marea rivala Real Madrid o va depasi in acest weekend daca va obtine cel putin un rezultat de egalitate la Valladolid.Valencia a urcat pe locul 5, cu 34 de puncte.I.G.