FC Barcelona, invinsa in primul meci al sezonului

Ziare.

com

Intr-un amical jucat marti dupa-amiaza in Japonia, la Saitama, catalanii au fost invinsi de Chelsea, scor 1-2.Ivan Rakitic a reusit unicul gol al gruparii blaugrana, in minutul 90+1.Pentru londonezi, mult mai avansati in pregatire, au punctat Abraham (min.34) si Barkley (min.81).Antrenorul Ernesto Valverde nu l-a avut la dispozitie pe Lionel Messi, aflat inca in vacanta dupa prezenta la Copa America, insa l-a titularizat in atac pe nou venitul Antoine Griezmann.Ter Stegen - Sergi, Pique, Umtiti, Alba - S.Busquets, O.Busquets, Puig - Dembele, Griezmann, Collado.Kepa - Azpilicueta, Christensen, David Luiz, Emerson - Jorginho, Kovacic - Pedro, Mount, Pulisic - Abraham.Urmatorul meci amical al campioanei Spaniei e programat sambata, impotriva formatiei japoneze Vissel Kobe.I.G.