FC Barcelona, invinsa in semifinalele Supercupei Spaniei dupa un meci de senzatie

Ziare.

com

A fost nebunie totala la Jeddah (Arabia Saudita), unde FC Barcelona a fost invinsa in semifinale dupa o confruntare plina de rasturnari de situatie.Cei care au deschis scorul primii au fost madrilenii, prin Koke, in minutul 46, la prima atingere de balon.FC Barcelona a reusit insa sa treaca in avantaj, dupa ce Messi a punctat, in minutul 51, dupa o actiune individuala, iar Griezmann a facut 2-1 contra fostei echipe, in minutul 62, cu o lovitura de cap.Atletico a gasit totusi puterea sa revina pe tabela, iar Morata a egalat in minutul 81 din penalti, pentru ca golul de 3-2 sa fie marcat de Correa in minutul 86.In marea finala, Atletico o va intalni pe Real Madrid , care a invins-o pe Valencia.Finala Supercupei Spaniei va avea loc duminica, de la ora 20:00.C.S.