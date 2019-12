FC Barcelona isi "blindeaza" noua perla

Ziare.

''FC Barcelona si jucatorul Ansu Fati au cazut de acord asupra unei ameliorari a contractului sau valabil pana la data de 30 iunie 2022, cu optiune de inca doi ani suplimentari, si pentru o clauza de eliberare care ajunge de la 100 la 170 de milioane de euro'', a anuntat clubul.''Clauza sa va atinge 400 de milioane de euro cand Ansu Fati va semna primul sau contract profesionist ca jucator al primei echipe'', a adaugat Barca.Atacantul de 17 ani a fost titularizat in premiera in prima echipa a clubului blaugrana in septembrie.Format la ''Masia'' de la varsta de zece ani, talentatul jucator a doborat deja numeroase recorduri, printre care acela de cel mai tanar marcator al Barcelonei in La Liga si cel mai tanar jucator al Barcelonei care a evoluat in Liga Campionilor.Dupa ce a obtinut cetatenia spaniola in septembrie, el a jucat primele sale minute pentru echipa de tineret a Spaniei in luna octombrie si va putea fi convocat la prima nationala pentru EURO 2020.