FC Barcelona isi demite antrenorul: Iata cine ii va lua locul lui Valverde

Mai multe publicatii internationale anunta ca tehnicianul iberic in varsta de 55 de ani va fi demis in urmatoarele ore.Barcelona a castigat la pas titlul in Spania, insa eliminarea dureroasa suferita in fata lui Liverpool in semifinalele Ligii Campionilor si pierderea finalei Cupei Spaniei i-au convins pe oficialii gruparii blaugrane ca au nevoie de suflu proaspat.Locul acestuia ar urma sa fie luat de actualul selectioner al Belgiei, spaniolul Roberto Martinez.Ernesto Valverde nu va sta, insa, mult timp fara contract, fiind dorit de Sevilla.Roberto Martinez (45 de ani) le-a mai pregatit in cariera sa pe Swansea, Wigan si Everton. La carma nationalei Belgiei se afla din 2016.I.G.