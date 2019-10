FC Barcelona, victorie la scor in Spania

Ziare.

Catalanii s-au impus cu 3-0 dupa un meci in care vedetele din atac au facut spectacol.Scorul a fost deschis in minutul 13 de Griezmann, care a profitat de o mare gafa a apararii adverse si a inscris cu un sut langa bara.In partea secunda, atacantul francez i-a pasat lui Leo Messi, iar argentinianul a dus scorul la 2-0 in minutul 58.3-0 s-a facut in minutul 66, cand Messi a pasat, iar Luis Suarez nu a iertat.In urma acestui rezultat, Barcelona urca cel putin provizoriu pe primul loc, cu 19 puncte in primele 9 etape.C.S.