Fost fotbalist al Barcelonei, condamnat la inchisoare cu suspendare

Mijlocasul Arda Turan, in prezent legitimat la Basaksehir, a fost gasit vinovat de posesie de arma fara drept si de lovire intentionata.El a scapat de acuzatia de hartuire sexuala, de aici si pedeapsa mai blanda.Turan a fost condamnat la 2 ani, 8 luni si 15 zile de detentie, pedeapsa fiind suspendata cu n termen de incercare de cinci ani.Practic, daca in urmatorii cinci ani el va mai provoca vreun scandal sau va mai comite vreo infractiune, va ajunge in spatele gratiilor.Arda Turan a fost condamnat pentru ca l-a agresat pe cantaretul Berkay Sahin dupa ce a incercat sa discute cu sotia acestuia intr-un club.Dupa ce l-ar fi batut pe Bercay, jucatorul a mers dupa acesta la spital, a scos un pistol si i l-a dat spunand ca il poate impusca pentru ca i-a facut avansuri sotiei sale.Turan a fost transferat de Barcelona in 2015 de la rivala Atletico Madrid, insa nu a reusit niciodata sa se impuna si a sfarsit prin a reveni in tara natala.M.D.