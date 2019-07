Gerard Pique are probleme cu legea

Ziare.

Conform deciziei din 13 mai, inaltul tribunal de Audienta nationala a respins recursul inaintat de fostul international spaniol impotriva condamnarii sale din 2016 de catre un tribunal administrativ la rambursarea a aproximativ 1,5 milioane euro restante la plata impozitelor si la achitarea unei amenzi de peste 600.000 euro.Tribunalul a decis atunci ca Gerard Pique a "simulat" cedarea drepturilor de imagine catre societatea sa Kerad Project, pentru a plati mai putine impozite pentru anii 2008, 2009 si 2010."Omisiunea de declarare in Spania a acestor venituri a fost, cel putin, voluntara sau neglijenta", a subliniat, la randul ei, Audienta nationala in decizia sa din luna mai.Gerard Pique, castigator al Cupei Mondiale din 2010 si al Campionatului European din 2012 cu nationala Spaniei, mai are dreptul la un ultim recurs in fata Curtii Supreme.Aceasta decizie intervine la mai putin de o luna de la prezentarea vedetei columbiene Shakira in fata unui judecator din nord-estul Spaniei, tara in care justitia o suspecteaza ca nu a platit impozite in valoare de 14,5 milioane de euro intre 2012 si 2014.Procuratura o acuza pe cantareata si pe unul dintre consilierii sai de sase infractiuni de frauda fiscala, in valoare de 14,5 milioane de euro in 2012, 2013 si 2014.Potrivit acuzarii, Shakira traia in Spania din 2011, anul in care relatia ei cu fundasul echipei FC Barcelona Gerard Pique a devenit publica, insa si-a pastrat rezidenta fiscala in Bahamas pana in 2015.