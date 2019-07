Inca un jucator a plecat de la Barcelona in Japonia

Ziare.

com

Fundasul belgian Thomas Vermaelen a semnat sambata un acord pe doua sezoane cu niponii de la Vissel Kobe.Jucatorul in varsta de 33 de ani ajunge gratis in Japonia, contractul sau cu Barca expirand la finalul sezonului trecut.La Vissel Kobe el va fi coechipier cu alti doi fosti echipieri al Barcelonei, Andres Iniesta si David Villa."Am avut parte de o primire foarte calda in Japonia. Abia astept sa incep sa joc, sunt nerabdator. Vreau sa fac totul pentru a imbunatati echipa", a spus Vermaelen la prezentare.Desi a fost transferat de Barcelona in 2014, belgianul nu a adunat decat 53 de meciuri in tricoul "blaugrana", el avand de multe ori probleme mari cu accidentarile.M.D.