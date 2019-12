Incidente grave dupa derbiul dintre FC Barcelona si Real Madrid: Zeci de raniti si arestati (Video)

Ziare.

Manifestantii pro-independentei Cataloniei s-au luat la bataie cu fortele de ordine pe strazile din preajma stadionului.Imediat dupa finalul meciului, mii de catalani s-au strans in preajma arenei, unde scandau pentru independenta provinciei.Scutierii au primit insa ordin sa evacueze zona, iar totul a degenerat intr-o bataie in toata regula.Din primele informatii, 46 de persoane au fost ranite, iar 8 au fost duse la spital. De asemenea, alte cinci persoane au fost arestate.In plus, zeci de tonete de gunoi au fost arse, iar mai multe masini au fost vandalizate.De altfel, si meciul in sine a fost intrerupt pentru cateva minute, dupa ce fanii catalani au aruncat pe teren cu mingi galbene, in culoarea reprezentativa a provinciei.Partida dintre FC Barcelona si Real Madrid C.S.