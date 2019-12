Inter vrea un fotbalist de la Barcelona

Ziare.

com

Presedintele clubului Inter, chinezul Steven Zhang, si-a dat acordul pentru un transfer definitiv al lui Vidal, in locul unui imprumut, asa cum s-a dorit initial, asigura Gazzetta dello Sport.Echipa milaneza, actualul lider al campionatului italian, la egalitate de puncte cu Juventus Torino , l-a ales pentru Arturo Vidal pentru a intari linia de mijloc, la jumatatea unui sezon in care lupta pe mai multe fronturi: campionat, Europa League si Cupa Italiei.Antrenorul Antonio Conte are o legatura puternica cu Vidal, pe care l-a pregatit timp de trei sezoane la Juventus, intre 2011 si 2014, cucerind impreuna trei titluri in Serie A.Presa italiana dezvaluie, totodata, ca pe lista posibilelor achizitii ale lui Inter Milano se mai afla spaniolii Fernando Llorente, atacantul lui Napoli , si Marcos Alonso, fundasul lateral al echipei engleze Chelsea