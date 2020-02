Leo Messi a stralucit pentru Barcelona, cu patru goluri marcate, iar catalanii au depasit Real Madrid intr-un clasament istoric (Video)

Ziare.

In acelasi timp, tot sambata, Real Madrid a fost invinsa surprinzator in deplasarea de la Levante, scor 0-1, pierzand si sefia La Liga, fiind acum la 2 puncte in spatele Barcei, inainte de meciul direct de pe 1 martie.Real a mai primit o veste proasta dupa esecul de sambata, si anume faptul ca pentru prima data dupa 60 de ani, Barcelona a depasit gruparea madrilena la numarul de goluri marcate in istoria La Liga.Mai exact, Barcelona are 6151 de goluri marcate in campionatul Spaniei, in timp ce Real Madrid are 6150 de goluri.Totul a fost posibil dupa un meci minunat facut de Leo Messi, care a marcat de 4 ori in succesul cu Eibar de pe teren propriu, pe Camp Nou. Argentianianul a stralucit in minutele 14, 37, 40 si 87. Arthur a inchis tabela la 5-0 in minutul 89.Barcelona e lidera cu 55 de puncte acum, doua peste Real si cele doua se vor duela peste o saptamana pe Santiago Bernabeu , meci de la ora 22, LIVE pe Ziare.com.