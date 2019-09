Leo Messi, despre negocierile pentru transferul lui Neymar la Barcelona: Critici voalate la adresa conducerii

Ziare.

com

Messi, care a jucat alaturi de Neymar intre 2013 si 2017, a admis ca brazilianul de la PSG este unul dintre putinii jucatori care pot aduce ceva in plus: ''Da, as fi fost incantat daca Neymar revenea. Ii inteleg pe cei care nu sunt de acord, este normal dupa tot ce s-a petrecut in jurul lui 'Ney', maniera in care a plecat, cum ne-a abandonat. Dar din punct de vedere sportiv, pentru mine Neymar este unul dintre cei mai buni din lume si evident echipa noastra si-ar fi crescut sansele de a obtine rezultatele dorite''.Starul argentinian a adaugat insa ca Barca are un lot de exceptie cu care isi poate realiza obiectivele: ''Nu sunt deceptionat. Mi-ar fi placut sa vina si sa fie alaturi de noi, dar, cum am zis, avem un efectiv exceptional pentru a nazui la titluri, chiar si fara el''.Cvintuplul castigator al Balonului de Aur a negat ca le-ar fi impus conducatorilor de club recrutarea lui Neymar: ''Aici, nu sunt eu cel care comanda. N-am spus niciodata ca trebuie recrutat. Nu am impus nimic''.In 2017, Neymar a devenit cel mai scump jucator din lume (222 milioane euro), dupa transferul sau la PSG, dar acum vrea cu ardoare sa revina la Barcelona.''Nu stiu daca este dorit de club. Din ce stiu, Neymar este foarte dornic. Dar inteleg ca este foarte dificil sa negociezi cu PSG. Sincer, nu stiu daca clubul a facut tot posibilul''.Presedintele clubului catalan Josep Maria Bartomeu a anuntat saptamana trecuta ca ofensiva pentru Neymar se va relua in mercato de iarna.