Leo Messi si compania, decizie fara precedent luata impreuna cu conducerea Barcelonei, in plina criza de coronavirus

Presedintele clubului catalana, Josep Maria Bartomeu, a avut mai multe discutii in ultimele 24 de ore cu stalpii vestiarului blau grana, si anume cu jucatori ca Leo Messi, Gerard Pique, Sergio Busquets si Sergi Roberto, discutii care s-au orientat in jurul reducerii salariale la Barcelona, avand in vedere criza globala umanitara pe care o traversam.Iar, asa cum sustine cotidianul iberic Sport , jucatorii si conducerea s-ar fi inteles ca pe timpul pandemiei de coronavirus, jucatorii sa aiba salariile diminuate. Fotbalistii au inteles sa colaboreze avand in vedere ca mai ales in Spania, criza de COVID-19 a lovit extrem de puternic, in tara iberica fiind inregistrate peste 3000 de decese.Cel mai mare salariu de la Barcelona il are de departe Leo Messi, 40 de milioane de euro stagional, urmat de Luis Suarez, Busquets si Dembele.Duminica a fost raportat si primul caz de infectare cu coronavirus la Barcelona, e vorba de un scouter care este domiciliat acum in Brazilia: